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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

На 800 рублей больше: каким будет прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре в 2024 году

Прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре увеличится в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре правительство Самарской области опубликовало постановление, в котором сообщалось о повышении величины прожиточного минимума в регионе в следующем году. Рассказываем, какой будет прожиточный минимум для пенсионеров и других групп населения в Самаре в 2024 году.

Прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре в 2024 году.

Размер прожиточного минимума в 2024 году на душу населения в Самарской области вырастет на 800 рублей и составит 14,3 тыс. рублей. Сейчас этот показатель равен 13,5 тыс. рублям.

Для трудоспособного населения области прожиточный минимум увеличится с 14,7 до 15,6 тыс. рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре в 2024 году будет равен 12,3 тыс. рублей. В 2023 году он составляет 11,6 тыс. рублей. Его размер для детей в 63-м регионе в следующем году достигнет 13,9 тыс. рублей, а пока он равен 13,1 тыс. рублей.

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