12:51 (мск), источник: Комсомольская правда
На 800 рублей больше: каким будет прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре в 2024 году
Прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре увеличится в 2024 году.
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В сентябре правительство Самарской области опубликовало постановление, в котором сообщалось о повышении величины прожиточного минимума в регионе в следующем году. Рассказываем, какой будет прожиточный минимум для пенсионеров и других групп населения в Самаре в 2024 году.
Прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре в 2024 году.
Для трудоспособного населения области прожиточный минимум увеличится с 14,7 до 15,6 тыс. рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров в Самаре в 2024 году будет равен 12,3 тыс. рублей. В 2023 году он составляет 11,6 тыс. рублей. Его размер для детей в 63-м регионе в следующем году достигнет 13,9 тыс. рублей, а пока он равен 13,1 тыс. рублей.