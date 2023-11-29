14:14 (мск), источник: Новый Калининград
Горсовет Калининграда увеличил пособие на погребение
С 1 января его намерены проиндексировать на 6,2%.
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Горсовет Калининграда единогласно проголосовал за увеличение муниципального пособия на погребение на 6,2% (вопрос входил в повестку заседания от 29 ноября). По результатам голосования сумма выплаты вырастет с 1 января 2024 года и составит 2768 рублей.
Напомним, что эта сумма в последний раз была увеличена в начале декабря прошлого года на 352 рубля (с 2254 до 2606 рублей). Отметим, что тогда же решением депутатов социальные выплаты были увеличены на 15%.