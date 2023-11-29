15:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Парламент принял бюджет Беларуси на 2024 год с дефицитом в 4,75 миллиарда рублей
Парламент Беларуси принял законопроект о республиканском бюджете на 2024 год.
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Законопроект о республиканском бюджете на 2024 год принят депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси во втором чтении. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале парламентариев.
Отмечается, что «доходы по проекту республиканского бюджета на 2024 год предусматриваются в сумме 39 миллиардов 906,4 миллиона рублей, или 102,8% к оценке поступлений 2023 года». Объем расходной части бюджета определен в размере 44 миллиарда 657,4 миллиона BYN.
Таким образом, суммарный дефицит республиканского бюджета определен на уровне 4 миллиарда 751,1 миллиона рублей.
Социальная направленность расходной части бюджета сохранится в качестве основного вектора в 2024 году, приоритетными при этом будут такие сферы, как образование, здравоохранение, поддержка многодетных семей и общее повышение качества жизни граждан.