14:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Омская таможня ищет сотрудников на зарплату до 45 тысяч рублей
Резюме ждут до 19 декабря.
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В омскую таможню требуются сотрудники на ключевые позиции. Заработная плата составит от 40 до 45 тысяч рублей.
Соискатели должны иметь высшее образование и опыт госслужбы. Кроме того, необходимо знать российское законодательство и таможенный кодекс Евразийского экономического союза.
Среди профессиональных качеств пригодится умение мыслить системно, стратегически, умение планировать и рационально использовать время.