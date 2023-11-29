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Спецоперация на Украине
14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Омская таможня ищет сотрудников на зарплату до 45 тысяч рублей

Резюме ждут до 19 декабря.

В омскую таможню требуются сотрудники на ключевые позиции. Заработная плата составит от 40 до 45 тысяч рублей.

Соискатели должны иметь высшее образование и опыт госслужбы. Кроме того, необходимо знать российское законодательство и таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Среди профессиональных качеств пригодится умение мыслить системно, стратегически, умение планировать и рационально использовать время.

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