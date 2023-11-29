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15:07 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе в выходные пройдет мясная ярмарка

2 и 3 декабря с 09:00 до 16:00 перед Дворцом молодежи в Уфе пройдет мясная ярмарка. Об этом сообщает администрация города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Покупатели смогут приобрести экологически чистые и свежие продукты по доступным ценам. На прилавках будет представлен большой выбор различного мяса.

Продукция проходит проверку качества в санитарно-ветеринарной лаборатории.

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