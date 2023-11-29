В Новосибирске с подрядчика строительства дороги к новому ЛДС взыскали почти 3 миллиона

Договор между заказчиком — ГКУ НСО «Арена» и подрядчиком МП «МЕТРО МиР» был заключен еще в ноябре 2020 года. Исполнитель принял на себя обязательства по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Цена контракта составила т 837 409 141 рубль.
Автомагистраль должны были закончить еще 22 августа 2022 года, однако подрядчик, как мы помним, в этот срок не уложился, а руководителя муниципального предприятия Александра Мысика арестовали за совершение ряда экономических преступлений.
Прокуратура на момент его задержания сообщала, что был установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 миллионов рублей. За эти месяцы было возбуждено четыре уголовных дела, где Мысику предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а еще по ч. 1 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с ущербом бюджету на сумму порядка 170 миллионов рублей. В апреле 2023 года Мысику инкриминировали ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) за то, что он допустил нарушение закона при строительстве подъездной дороги и тогда финансовый урон составил 37 155 572 рубля. Все дела сейчас объединены в одно производство.
По поводу же срыва сроков строительства дороги заказчик обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием выплатить неустойку в размере 2,7 миллиона рублей и еще 200 тысяч штрафа. По итогам разбирательства требования были удовлетворены.
— Взыскать с муниципального предприятия города Новосибирска «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» в пользу государственного казенного учреждения Новосибирской области «Арена» пени в размере 2 751 965 рублей 88 копеек, штраф в размере 200 000 рублей, — указано в судебном акте.
Правда, решение суда пока не вступило в законную силу и проигравшая сторона может его обжаловать.