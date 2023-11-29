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14:43 (мск), источник: Ura.ru

Свердловчане жалуются на резкое удорожание яиц

В Свердловской области обсуждают повышение цен на яйца — в некоторых магазинах они подскочили до 155 рублей. В соцсетях горожане выражают негодование по этому поводу.

Источник: соцсети

«Цены космос. Без своего хозяйства не прожить», — пишет подписчица telegram-канала «Инцидент — Нижний Тагил». «Цены на яйца поднялись вслед за повышением цен на мясо. Это все белок», — объясняет ей другой пользователь. «Что вообще происходит с курицей?! Она почти в одной цене со свининой!», — негодует третий.

На фотографиях, опубликованных в telegram-канале, видно, что стоимость яиц за 10 штук на прилавках в магазинах Нижнего Тагила — от 114 до 129 рублей. Читатели URA.RU из Екатеринбурга сообщают, что в некоторых магазинах видели яйца за 155 рублей. Самые низкие цены — у птицефабрики «Свердловской». Десяток яиц стоит 79,99 рублей. Как пояснили URA.RU в руководстве одной из торговых сетей, такая низкая цена обусловлена минимальной наценкой.

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