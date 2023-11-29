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16:32 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов рассказал, вернут ли продуктовые карточки в 2024 году

Окончательное решение примут по итогам первого квартала.

Продуктовые карточки для пенсионеров и многодетных семей Калининградской области могут вернуть в 2024 году. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил во время прямой линии на странице правительства «ВКонтакте» в среду, 29 ноября.

Не планировали пока это делать, но посмотрим. Если динамика цен будет оставаться прежней, я думаю, что в марте-апреле следующего года, смотря на динамику доходов бюджета, может, такое решение тоже рассмотрим.

Антон Алиханов

В Калининградской области в 2020—2022 годах пенсионерам и многодетным семьям зачисляли средства на специальный счёт, чтобы затем с этих денег можно было оплачивать продукты в период наибольшего роста цен, который обычно происходит с марта по май.

Понимаем, что оно очень востребовано и очень удобно было, особенно для пожилых людей. Но хочу сказать, что мы достаточно большой объём средств, больше двух млрд рублей, направляем на доплату к минимальной пенсии, доводя её до МРОТ. Это тоже достаточно большой объём денег, но понятно, что продуктовая карта очень удобная, и обещаю, что вернёмся к этому вопросу по итогам трёх месяцев следующего года.

Антон Алиханов

В 2022 году на продуктовые карточки из областного бюджета выделяли более 300 млн рублей.

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