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05:24 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Дегтярёв: подрядчик Восточного полигона РЖД переедет в Хабаровск

Локализация увеличит приток налоговых поступлений в краевой бюджет.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с Алексеем Крапивиным, главой крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК 1520. Стороны обсудили развитие Восточного полигона РЖД и заключили соглашение о локализации компании-подрядчика в регионе. Об этом глава края сообщил в своём Telegram-канале.

Подразделением холдинга ГК 1520 в Хабаровском крае и генеральным подрядчиком работ по модернизации Восточного полигона РЖД является управляющая компания «Бамстроймеханизация». Объём средств, потраченных на работы в регионе, только в этом году превысит 100 миллиардов рублей.

Стороны согласились, что «Бамстроймеханизация» переедет и будет зарегистрирована в Хабаровске, что приведет к значительному увеличению налоговой базы и поступлений в краевую казну. Кроме того, краевая администрация окажет содействие ГК 1520 в поиске места для строительства штаб-квартиры. В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, в котором будет задействована команда «БСМ».

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД является стратегически важным проектом для региона, поскольку от увеличения пропускной способности железной дороги напрямую зависит увеличение производственных мощностей портов Ванино и Советская Гавань. Для прилегающих к железной дороге районов это тоже станет дополнительным импульсом к развитию.

Кроме того, на встрече обсудили участие УК «БСМ» в промышленно-строительном кластере Хабаровского края. Резиденты кластера уже поставляют свою продукцию строителям. Задачей на ближайшие три года является достижение 100% локализации производства стройматериалов и комплектующих для БАМа и Транссиба в Хабаровском крае.

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