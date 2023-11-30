05:24 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Дегтярёв: подрядчик Восточного полигона РЖД переедет в Хабаровск
Локализация увеличит приток налоговых поступлений в краевой бюджет.
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился с Алексеем Крапивиным, главой крупнейшего производственно-строительного холдинга России ГК 1520. Стороны обсудили развитие Восточного полигона РЖД и заключили соглашение о локализации компании-подрядчика в регионе. Об этом глава края сообщил в своём Telegram-канале.
Подразделением холдинга ГК 1520 в Хабаровском крае и генеральным подрядчиком работ по модернизации Восточного полигона РЖД является управляющая компания «Бамстроймеханизация». Объём средств, потраченных на работы в регионе, только в этом году превысит 100 миллиардов рублей.
Стороны согласились, что «Бамстроймеханизация» переедет и будет зарегистрирована в Хабаровске, что приведет к значительному увеличению налоговой базы и поступлений в краевую казну. Кроме того, краевая администрация окажет содействие ГК 1520 в поиске места для строительства штаб-квартиры. В 2024 году начнется третий этап модернизации Транссиба и БАМа, в котором будет задействована команда «БСМ».
Кроме того, на встрече обсудили участие УК «БСМ» в промышленно-строительном кластере Хабаровского края. Резиденты кластера уже поставляют свою продукцию строителям. Задачей на ближайшие три года является достижение 100% локализации производства стройматериалов и комплектующих для БАМа и Транссиба в Хабаровском крае.