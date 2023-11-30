10:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми планируют построить логистический центр Wildberries
Площадь будущего объекта составит порядка 170 тыс. кв. метров.
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В Перми планируют построить логистический комплекс для российского маркетплейса Wildberries. Соответствующее соглашение о намерении генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Площадь объекта составит порядка 170 тыс. кв. метров. Планируется, что проект по возведению нового комплекса будет претендовать на получение статуса «приоритетный».
Ранее сообщалось, что Wildberries приобрел участок в районе деревни Устиново на Нестюковском тракте в Пермском округе. Логистический центр крупнейшего интернет-магазина России разместится на площади 30 га. Новый логистический центр будет заниматься обработкой заказов, поступающих в регион, и их отправкой в пункты выдачи заказов. Это позволит ускорить доставку заказов покупателям и создаст новые рабочие места.