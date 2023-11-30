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09:33 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Казахстан увеличит поставки нефти в Германию на 54%

Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию увеличится с запланированных 100 тыс. тонн до 154 тыс. тонн. Об этом сообщил директор департамента транспортировки АО «КазТрансОйл» Абай Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews
«В ноябре планировалось поставить в Германию 100 тыс. тонн нефти, но по итогам месяца объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО “Транснефть” по направлению пункта сдачи нефти “Адамова застава” для дальнейшей поставки в Германию составит 154 тыс. тонн», — сообщил Абай Бейсембаев.

Он также сообщил, что АО «КазТрансОйл» дополнительно взяло на хранение 55 тыс. тонн нефти, из них 23 тыс. тонн нефти АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» и 32 тыс. тонн нефти нефтедобывающих компаний кашаганского месторождения.

АО «КазТрансОйл» подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний..

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