Казахстан увеличит поставки нефти в Германию на 54%

«В ноябре планировалось поставить в Германию 100 тыс. тонн нефти, но по итогам месяца объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО “Транснефть” по направлению пункта сдачи нефти “Адамова застава” для дальнейшей поставки в Германию составит 154 тыс. тонн», — сообщил Абай Бейсембаев.
Он также сообщил, что АО «КазТрансОйл» дополнительно взяло на хранение 55 тыс. тонн нефти, из них 23 тыс. тонн нефти АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.» и 32 тыс. тонн нефти нефтедобывающих компаний кашаганского месторождения.
АО «КазТрансОйл» подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний..