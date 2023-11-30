08:57 (мск), источник: Комсомольская правда
В Перми начали расселять аварийный дом по улице Циолковского
Жители могут получить жилье в маневренном фонде.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Перми начали расселять жителей аварийного дома по улице Циолковского, 17. Сейчас возле него развернут пункт сбора и регистрации. Для людей в теплой палатке специалисты проводят все необходимые консультации. Жители могут получить жилье в маневренном фонде или другой вариант временного размещения, сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, с 9.00 утра 30 ноября в отношении аварийного дома ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято в связи с ухудшением технического состояния дома и угрозой внезапного обрушения несущих конструкций. В целях безопасности жильцам необходимо в ближайшее время покинуть здание. Отмечается, что на сегодняшний день расселено 47 из 88 жилых помещений.