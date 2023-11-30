К 2030 году в Узбекистане нехватка воды может достичь 15 миллиардов кубометров

Однако даже в таких условиях вода используется нерационально. 90% водных ресурсов расходуется на сельское хозяйство. Например, на орошение 1 гектара хлопкового поля в год тратится 10−11 тысяч кубометров воды, тогда как в странах со схожими климатом и почвой — в 2−3 раза меньше воды. И все это достигается за счет правильного управления водами.
На совещании глава государства отметил, что предстоящий год будет периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды.
При этом первостепенной задачей является бетонирование каналов и арыков. По расчетам, в ирригационных системах с естественным покрытием в год в среднем теряется 14 миллиардов кубометров или 36% воды без какой-либо экономической выгоды. Наибольшее количество потерь происходит в Каракалпакстане, Наманганской, Навоийской, Хорезмской и Бухарской областях. В целом, в результате потерь воды экономика теряет 5 миллиардов долларов доходов в год.
В этой связи в водном хозяйстве объявлен «ударный год по бетонированию каналов». Поставлена задача забетонировать в следующем году 1 500 километров, то есть в 4 раза больше каналов, чем в текущем году. В 2025 году предстоит забетонировать не менее 2 тысяч километров каналов.
Подчеркнуто, что наиболее оптимальным временем для этого являются месяцы с ноября по март. Поэтому уже сейчас нужно приступить к строительству каналов с готовыми проектами. Хокимам областей и районов поручено перевести за один год 3 500 километров внутренних ирригационных систем на бетонные покрытия. Отмечалось, что путем предоставления заинтересованным в этом кластерам и фермерам специальной техники и строительных материалов можно вдвое сократить расходы.
Вторая важная задача заключается во внедрении водосберегающих технологий. В стране имеется 4,3 миллиона гектаров орошаемых площадей, из них на 30% внедрены водосберегающие технологии. В таких кластерах и фермерских хозяйствах достигается экономия воды на 30−40%, удобрений и горючего — на 25−30%, а также повышение урожайности.
Однако в Кашкадарьинской области, где высокая себестоимость воды, таким методом орошаются всего 16% земель. Недостаточно проводится работа по лазерному выравниванию земель, являющейся самым простым агротехническим мероприятием, позволяющим экономить воду. В Кашкадарьинской, Самаркандской и Ташкентской областях такие площади составляют менее 10%.
Одна из причин — не налаженный механизм возмещения части кредита фермерам, внедрившим водосберегательные технологии. Поэтому на совещании установлена новая система финансирования. Для кластеров и фермерских хозяйств, желающих внедрить водосберагающие технологии, будет создана кредитная линия на 5 лет, с 2-х летним льготным периодом, с выплатой процентов в размере 14% годовых. Для этого будет запущена открытая электронная платформа, где процесс заключения договоров и с банком, и с поставщиками будет происходить в режиме онлайн.
Третья важная задача — сокращение расходов по доставке воды. В настоящее время на поставляемый кластерам и фермерам 1 кубометр воды в среднем расходуется 212 сумов. Однако это в 2−3 раза дороже в Бухаре, Кашкадарье и Намангане. Кроме того, 63% водных расходов приходятся на насосные станции. В частности, для полива в год расходуется 7 миллиардов киловатт часов электроэнергии. Так как 80% водных насосов устарели, расход энергии высокий.
Мирзиёев отметил, что самым правильным путем сокращения расходов и повышения эффективности являются модернизация насосов и передача их управления в частное партнерство. В этом направлении уже реализуется несколько проектов. Поставлена задача по ускорению этой работы, и при участии международных финансовых организаций нужно обновить 95 насосных станций, и в начале следующего года объявить тендер по еще 118 насосным станциям. Иностранные компании выдвинули инициативу по принятию в управление 268 насосов.
В целом благодаря эти мерам в будущем году расходы на питание насосов можно сократить на 300 миллионов киловатт-часов, а за следующие три года — на 1,5 миллиарда киловатт-часов. Министерству водного хозяйства поручено вместе с международными финансовыми организациями разработать программу на три года по модернизации насосов. Даны указания по внедрению современного управления в сфере, ведению учета воды.