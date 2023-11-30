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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Средняя зарплата сити-менеджеров Башкирии в 2022 году составила 260 тыс. рублей

В Башкирии средняя зарплата глав городских администраций составила 259,8 тыс. руб. в 2022 году, сообщил председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований РБ», сити-менеджер Стерлитамака Рустем Газизов на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению республиканского госсобрания.

Зарплата сотрудников мэрий, занимающих младшие должности, составила 81,9 тыс. руб.

Главы районов Башкирии в прошлом году в среднем получали 192,1 тыс. руб., младшие специалисты администраций — 49,6 тыс. руб. Зарплата глав сельских поселений составляла 69,6 тыс. руб.

«Оплата труда муниципальных служащих, особенно в сельских поселениях, не самая высокая, скажем так, неконкурентная на сегодняшнем рынке труда», — отметил господин Газизов.

Число муниципальных служащих в администрациях сельских поселений, по его данным, не превышает двух человек, при этом ежегодно увеличивается количество полномочий и уровень сложности поставленных перед ними задач.

«Актуальным остается вопрос текучести кадров, из 895 Из 895 муниципальных образований в 417 сформирован резерв управленческих кадров, куда включено 2713 человек», — сообщил Рустем Газизов.

Кадровая проблема также характерна в городских округах и муниципальных районах: последние ограничения нормативной численности муниципальных служащих и уровень заработной платы не решать поставленные перед ними задачи в установленные сроки и в полном объеме, сказал он.

По данным совета муниципальных образований, на 1 января 2022 года в республике числилось 10,9 тыс. работников местного самоуправления, чуть более 8 тыс. из которых имеют статус муниципальных служащих.

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