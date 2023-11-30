Средняя зарплата сити-менеджеров Башкирии в 2022 году составила 260 тыс. рублей

Зарплата сотрудников мэрий, занимающих младшие должности, составила 81,9 тыс. руб.
Главы районов Башкирии в прошлом году в среднем получали 192,1 тыс. руб., младшие специалисты администраций — 49,6 тыс. руб. Зарплата глав сельских поселений составляла 69,6 тыс. руб.
«Оплата труда муниципальных служащих, особенно в сельских поселениях, не самая высокая, скажем так, неконкурентная на сегодняшнем рынке труда», — отметил господин Газизов.
Число муниципальных служащих в администрациях сельских поселений, по его данным, не превышает двух человек, при этом ежегодно увеличивается количество полномочий и уровень сложности поставленных перед ними задач.
«Актуальным остается вопрос текучести кадров, из 895 Из 895 муниципальных образований в 417 сформирован резерв управленческих кадров, куда включено 2713 человек», — сообщил Рустем Газизов.
Кадровая проблема также характерна в городских округах и муниципальных районах: последние ограничения нормативной численности муниципальных служащих и уровень заработной платы не решать поставленные перед ними задачи в установленные сроки и в полном объеме, сказал он.
По данным совета муниципальных образований, на 1 января 2022 года в республике числилось 10,9 тыс. работников местного самоуправления, чуть более 8 тыс. из которых имеют статус муниципальных служащих.