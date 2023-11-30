11:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Крупный банк из Приморья хочет судиться с американским банком
Речь идет о взыскании почти 700 млн рублей.
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Банк «Приморье» пытается через российский суд вернуть почти 780 млн рублей, потерянных по вине банков из недружественных стран. Кредитная организация подала в Арбитражный суд Приморского иски о взыскании средств к американскому The Bank of New York Mellon Соrporation (BNY Mellon) и южнокорейскому Kookmin Bank. Таким образом, банк из Владивостока может создать на Дальнем Востоке прецедент по противодействию финансовым санкциям, сообщает ИА PrimaMedia.
Исковые заявления были поданы в один день — 22 ноября 2022 года. Банк «Приморье» рассчитывает взыскать с The Bank of New York Mellon 689,255 млн рублей, с Kookmin Bank — 89,062 млн рублей. Общая сумма исков превышает 778 млн рублей.
Суть претензий не раскрывается. На данный момент суд оставил оба иска без движения до 22 декабря, поскольку истец не приложил к заявлению документы, подтверждающие наличие у юриста, подписавшего иски, «высшего юридического образования либо статуса адвоката, ученой степени в области юриспруденции».
Kookmin Bank основан в 1963 году, один из крупнейших банков в Республике Корея. Банк, штаб-квартира которого расположена в Сеуле, входит в состав корейской финансовой группы Financial Group.
Ранее Kookmin Bank был партнером банка «Приморье» в Корее, через него проводились транзакционные и банкнотные операции в вонах.
«Что касается иска к The Bank of New York Mellon Соrporation (BNY Mellon), то здесь речь идет о блокировке на счетах американского банка денежных средств банка “Приморье”. Это произошло после включения нашего банка в санкционный список. Претензия к южнокорейскому банку связана с курсом при осуществлении валютных операций. Отмечу, что подобные иски уже подали и другие отечественные кредитные организации. Мы не первопроходцы», — прокомментировала суть исков помощник председателя правления ПАО АКБ «Приморье» Наталья Шестакова.
Отметим, что МТС-банк в конце ноября подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 10,1 млрд рублей с Kookmin Bank.
Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис располагается во Владивостоке. На сайте банка сообщается, что региональная сеть представлена отделениями и офисами в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Иркутской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.