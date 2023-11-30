Главное
Главные новости 30 ноября
11:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Крупный банк из Приморья хочет судиться с американским банком

Речь идет о взыскании почти 700 млн рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Банк «Приморье» пытается через российский суд вернуть почти 780 млн рублей, потерянных по вине банков из недружественных стран. Кредитная организация подала в Арбитражный суд Приморского иски о взыскании средств к американскому The Bank of New York Mellon Соrporation (BNY Mellon) и южнокорейскому Kookmin Bank. Таким образом, банк из Владивостока может создать на Дальнем Востоке прецедент по противодействию финансовым санкциям, сообщает ИА PrimaMedia.

Исковые заявления были поданы в один день — 22 ноября 2022 года. Банк «Приморье» рассчитывает взыскать с The Bank of New York Mellon 689,255 млн рублей, с Kookmin Bank — 89,062 млн рублей. Общая сумма исков превышает 778 млн рублей.

Суть претензий не раскрывается. На данный момент суд оставил оба иска без движения до 22 декабря, поскольку истец не приложил к заявлению документы, подтверждающие наличие у юриста, подписавшего иски, «высшего юридического образования либо статуса адвоката, ученой степени в области юриспруденции».

The Bank of New York Mellon, BNY Mellon — американская холдинговая финансовая компания, образованна в 2007 году в результате слияния The Bank of New York и Mellon Financial Corporation. Осуществляет деятельность в 35 странах и занимает первое место в мире по размеру активов в депозитариях.

Kookmin Bank основан в 1963 году, один из крупнейших банков в Республике Корея. Банк, штаб-квартира которого расположена в Сеуле, входит в состав корейской финансовой группы Financial Group.

Ранее Kookmin Bank был партнером банка «Приморье» в Корее, через него проводились транзакционные и банкнотные операции в вонах.

«Что касается иска к The Bank of New York Mellon Соrporation (BNY Mellon), то здесь речь идет о блокировке на счетах американского банка денежных средств банка “Приморье”. Это произошло после включения нашего банка в санкционный список. Претензия к южнокорейскому банку связана с курсом при осуществлении валютных операций. Отмечу, что подобные иски уже подали и другие отечественные кредитные организации. Мы не первопроходцы», — прокомментировала суть исков помощник председателя правления ПАО АКБ «Приморье» Наталья Шестакова.

Отметим, что МТС-банк в конце ноября подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 10,1 млрд рублей с Kookmin Bank.

В феврале 2023 года банк «Приморье» и МТС-банк попали в SDN list США в числе 11 кредитных организаций РФ. Ограничения требуют от третьих лиц в США, включая банки, замораживать или блокировать активы российских кредитных организаций.

Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока. Головной офис располагается во Владивостоке. На сайте банка сообщается, что региональная сеть представлена отделениями и офисами в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Иркутской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта