12:03 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар начал дешеветь на бирже
МИНСК, 30 ноя — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже национальная валюта дешевеет в сравнении с российским рублем.
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Сегодня уже традиционно на старте работы сессии спрос и предложение на европейскую валюту отсутствовали. Регулятор в случае необходимости выставит курс на основе данных последних успешных торгов.
Американская валюта после череды укреплений своих позиций начала коррекцию курса. По состоянию на 10:21 доллар подешевел на 0,25% и опустился до отметки в 3,1067 белорусских рубля.
При этом российская валюта продолжает игнорировать дешевеющий газ и по состоянию на 10:19 растет в цене на 0,37%. На торгах за 100 российских просили 3,5123 белорусских рубля.
Следом за долларом потянулась вниз и валюта Поднебесной, которая по состоянию на 10:26 потеряла 0,25% от своей предыдущей стоимости. На бирже за 10 юаней предлагали 4,3530 белорусских рубля.