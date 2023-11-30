11:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Мэр Локоть высказался о повышении стоимости проезда в Новосибирске
Мэр Анатолий Локоть высказался о повышении стоимости проезда в наземном транспорте в Новосибирске.
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Цена не превысит 35 рублей. Пока размер тарифа в автобусах, трамваях и троллейбусах не принят. Об этом градоначальник сообщил в ходе пресс-конференции 30 ноября.
«Пока решение окончательно не принято. Есть обращения перевозчиков о повышении. Разные цифры называются. На сегодняшний день принято решение о повышении до 35 рублей по метрополитену. Этот уровень принят», — уточнил Локоть.
Он объяснил рост инфляцией.