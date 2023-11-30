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11:30 (мск), источник: dostup1.ru

На улице Овчинникова в Челябинске начинается строительство метротрамвая

На улице Овчинникова (Советский район) в Челябинске начинается строительство метротрамвая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, с 6 декабря 2023 до 1 июля 2024-го будет закрыт сквозной проезд по улице Овчинникова на участке от улицы 1-ая Окружная до улицы Замятина.

«В этот период будут выполняться работы по организации строительной площадки, переустройству сетей. Объезд будет организован по прилегающим улицам для доступа жителей и экстренных служб к зданиям», — прокомментировали в Миндортрансе региона.

Там уточнили, что после выноса инженерных коммуникаций проезд по улице Овчинникова возобновят по одной полосе в каждом направлении.

Планируется, что в таком виде проезд будет действовать с 1 июля 2024 года до окончания работ — в 2026 году.

«В этот период на площадке будет выполняться устройство стартового котлована для проходки подземных перегонных тоннелей, доставка материалов и оборудования, вывоз грунта. В дальнейшем на площадке будет расположен выход трамвая из подземного участка линии, наземная остановка и пешеходный переход», — сообщили в министерстве.

Напомним, строительство новой линии метротрама «Север-Юг» завершится к 2027 году. На участке протяженностью более 9 километров специалистам генподрядчика Группы компаний «Моспроект-3» предстоит построить две подземные станции (площадь Революции и Торговый центр) и три наземных: улицы Овчинникова, Косарева и Каслинская.

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