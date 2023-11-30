Жители Башкирии смогут получить льготную ипотеку на строительство дома в селе

Это цифровая платформа, которая в режиме «единого окна» предоставляет возможность жителям республики приобрести жилье у застройщиков региона, оформить ипотечный кредит и получить квалифицированную помощь по вопросам программ поддержки населения, льгот и субсидий, предоставляемых в регионе для приобретения жилья.
На сайте жильерб.рф можно подать заявку и получить одобрение по ипотечной программе на строительство дома под залог земельного участка по государственным ипотечным программам Льготной и Семейной ипотеки, чтобы построить дом на своей земле с подрядчиком или хозяйственным способом.
Для подачи заявки достаточно двух документов: паспорта гражданина РФ и СНИЛС. Программа доступна для жителей не только Уфы и Стерлитамака, но и всех малых городов Республики и сельских населенных пунктов.
По словам руководителя Ипотечного Бюро Камилы Фазлыевой, программа ипотечного кредитования строительства индивидуальных домов в сельской местности по льготным, пониженным ставкам — это остро необходимый продукт для населения нашего региона.
— Ни для кого не секрет, что популярные программы ипотечного кредитования рассчитаны в большей степени на жителей мегаполисов и то, что сегодня появилась возможность получить ипотеку и построить свой дом удобным для себя способом в родном селе, — настоящий подарок и отличная возможность улучшить свои жилищные условия жителям деревень.
Подробности ипотечного кредитования можно узнать по телефону горячей линии Экосистемы рынка жилья и ипотеки Республики Башкортостан +7 (347) 200−15−20.