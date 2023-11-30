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15:01 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Власти в Новосибирске назвали причины сдвига срока поставки троллейбусов

Договор заключили в декабре 2022 года.

В Новосибирске мэрия назвала причины сдвига срока поставки 120 троллейбусов. Сейчас предприятие получило «Горэлектротранспорт» получило 56 из 120 единиц техники.

Об этом сообщает издание «РБК-Новосибирск». Завершение поставок планируется в срок до окончания первого квартала следующего года. Изначально общественный транспорт должен были приехать до конца декабря 2023 года.

«Со стороны АО “Сбербанк Лизинг” были допущены нарушения графика поставки. В связи с этим к лизингодателю применены штрафные санкции», — указано в официальном ответе мэрии.

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