15:54 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области с 1 июля 2024 года вырастут тарифы на электроэнергию
Рассказываем, сколько придется платить по счетам.
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В Самарской области установили новые тарифы на электроэнергию. Они начнут действовать с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в приказе департамента ценового и тарифного регулирования региона.
Так, одноставочный тариф вырастет с 5,04 до 5,48 рублей/кВт*ч (с учетом НДС). Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: дневная зона — с 5,61 до 6,42 рубля/кВт*ч, ночная — с 2,8 до 3,21 рубля/кВт*ч. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток: пиковая зона — с 6,21 до 6,79 рубля/кВт*ч, полупиковая зона — с 4,83 до 5,33 рубля/кВт*ч, ночная зона — с 2,8 до 3,21 рубля/кВт*ч.
Те, кто живет в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, будут платить немного меньше. Одноставочный тариф с 1 июля 2024 года для этой категории граждан составит 3,84 рубля/кВт*ч. При двухтарифной системе учета электроэнергии: дневная зона — 4,49, ночная — 2,25. При трехтарифной: пиковая зона — 4,75, полупиковая — 3,73, ночная — 2,25.