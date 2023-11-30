17:23 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградские семьи получат дополнительную поддержку в 2024 году
В числе других вопросов, над которыми работают в Госдуме — защита детей от разрушительной политики, пропагандирующейся на западе.
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Поддержка семьи станет одним из приоритетов работы Госдумы России в 2024 году, который объявлен главой государства как Год семьи, сообщает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель ГД поручил профильному комитету проанализировать, «какие дополнительные законодательные меры для этого необходимы», об этом сообщает Дума ТВ.
«Решение главы государства ко многому нас обязывает. В 2024 году поддержка семей, будущих родителей, молодых мам и многодетных станет одним из приоритетов работы депутатов, как и защита традиционных семейных ценностей. Важно, чтобы каждая российская семья ощутила заботу и внимание государства, а меры поддержки были конкретными и адресными», — подчеркнул Вячеслав Володин.
Спикер также заметил, что в числе других вопросов, над которыми ведется работа в Госдуме — защита детей от разрушительной политики, активно пропагандирующейся в западных странах.
«У наших малышей не может быть “родителя номер один” и “родителя номер два”, — заявил парламентарий.
Также, по его мнению, важно защитить права близких детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лишившихся родительской опеки. Они должны в приоритетном порядке оставаться с ближайшими родственниками — бабушками и дедушками, дядями и тетями. Работа над инициативой уже ведется.