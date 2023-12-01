07:32 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Скидку 25% на железнодорожные билеты предлагают в Казахстане
Оформить дисконтные карты можно только лично в билетных кассах на железнодорожных вокзалах.
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АСТАНА, 1 дек — Sputnik. Казахстанские пассажиры смогут получать скидки до 25% на железнодорожные билеты, сообщили в АО «Пассажирские перевозки».
В нацкомпании представили линейку дисконтных карт «Алтын», «Күміс», «Жастар» и «Саяхатшы», позволяющих получить скидки при приобретении железнодорожных билетов.
Карта «Алтын» предоставляет 25%-ную скидку на все поезда компании для пассажиров от 15 лет и старше. Стоимость карты составляет 19 999 тенге.
Карта «Күміс» дает 25%-ную скидку на социально-значимые поезда и доступна за 7 999 тенге.
Карта «Жастар» предназначена для пассажиров в возрасте от 16 до 25 лет, ее стоимость 3 000 тенге. Данная карта дает 25%-ную скидку на покупку ж/д билетов. Она распространяется на пригородные поезда и коммерческие поезда в определенных маршрутах.
Срок действия всех карт составляет 1 год с момента активации.
Дисконтная карта «Саяхатшы» — для тех, кто часто ездит в поездах «Тальго». Карта выдается бесплатно и срок ее действия — 2 года.
Размер скидки «Саяхатшы» зависит от суммы поездок пассажира за последний год:
Воспользоваться картой можно при покупке билетов офлайн/онлайн. Стоит отметить, что карты являются именными и передача третьим лицам запрещена.
Оформить их можно только лично в билетных кассах компании на железнодорожных вокзалах. При этом необходимо предъявить удостоверение личности, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Количество карт ограниченно.
Купить билеты со скидкой можно на официальном сайте www.bilet.railways.kz и через мобильное приложение «Билеты КТЖ» (доступно на андройд-платформе). Дополнительную информацию о скидках можно получить по бесплатному номеру 1433 и телеграм-боту KTZH_PP_BOT.