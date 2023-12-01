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07:32 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Скидку 25% на железнодорожные билеты предлагают в Казахстане

Оформить дисконтные карты можно только лично в билетных кассах на железнодорожных вокзалах.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. Казахстанские пассажиры смогут получать скидки до 25% на железнодорожные билеты, сообщили в АО «Пассажирские перевозки».

В нацкомпании представили линейку дисконтных карт «Алтын», «Күміс», «Жастар» и «Саяхатшы», позволяющих получить скидки при приобретении железнодорожных билетов.

Карта «Алтын» предоставляет 25%-ную скидку на все поезда компании для пассажиров от 15 лет и старше. Стоимость карты составляет 19 999 тенге.

Карта «Күміс» дает 25%-ную скидку на социально-значимые поезда и доступна за 7 999 тенге.

Карта «Жастар» предназначена для пассажиров в возрасте от 16 до 25 лет, ее стоимость 3 000 тенге. Данная карта дает 25%-ную скидку на покупку ж/д билетов. Она распространяется на пригородные поезда и коммерческие поезда в определенных маршрутах.

Срок действия всех карт составляет 1 год с момента активации.

Дисконтная карта «Саяхатшы» — для тех, кто часто ездит в поездах «Тальго». Карта выдается бесплатно и срок ее действия — 2 года.

Размер скидки «Саяхатшы» зависит от суммы поездок пассажира за последний год:

  • от 100 000 до 150 000 тенге, размер скидки 10%;
  • от 150 001 до 200 000 тенге, размер скидки 15%;
  • свыше 200 001 тенге размер скидки составит 20%.

Воспользоваться картой можно при покупке билетов офлайн/онлайн. Стоит отметить, что карты являются именными и передача третьим лицам запрещена.

Оформить их можно только лично в билетных кассах компании на железнодорожных вокзалах. При этом необходимо предъявить удостоверение личности, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Количество карт ограниченно.

Купить билеты со скидкой можно на официальном сайте www.bilet.railways.kz и через мобильное приложение «Билеты КТЖ» (доступно на андройд-платформе). Дополнительную информацию о скидках можно получить по бесплатному номеру 1433 и телеграм-боту KTZH_PP_BOT.

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