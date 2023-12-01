10:22 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Всесезонный глэмпинг построили в Верхотурье
Торжественное открытие глэмпинга состоится 8 декабря.
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В Верхотурье 8 декабря состоится торжественное открытие нового туристического места — глэмпинга «Яблоневый сад», работающего круглый год. База отдыха получила средства в размере пяти миллионов рублей на создание инфраструктуры в рамках конкурсного отбора национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Еще 12 миллионов в строительство вложил инвестор.
В общей сложности туристов будут принимать семи геокуполов в виде небольших полукруглых шатров. Каждый из них имеет персональную террасу, четыре шатра оснащены индивидуальной купелью под открытым небом.
Из всех шатров открывается чудесный вид на реку Туру.
В планах у базы — открытие круглогодичного плавательного бассейна, который также разместится внутри специального шатра. В нем также планируется предусмотреть зону для шезлонгов, летний солярий, сауну и кафе.