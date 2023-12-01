11:14 (мск), источник: МК.RU Волгоград
В магазинах и на рынках Волгограда резко взлетели цены на яйца и овощи
В Волгоградской области за период с 21 по 27 ноября как повысились, так и понизились цены на ряд отдельных продуктов.
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Волгоградстат опубликовал данные мониторинга цен на товары в магазинах и на рынках региона за минувшую неделю.
По данным статистического ведомства, на 1% понизилась цена черного байхового чая, на 1,2% упали цены на подсолнечное масло, на 7% — на бананы.
А вот на некоторые категории товаров цены совсем не порадовали волгоградцев. Так, яйца стали почти «золотыми» — они прибавили к стоимости сразу 4,2%. За 10 штук придется отдать минимум 105,16 ₽ Свежие овощи тоже поднялись в цене: огурцы подорожали на 8,8% (за килограмм надо отдать 130,57 ₽). Свежие помидоры взлетели сразу на 6,6% и теперь стоят в среднем 172,24 ₽ за 1 килограмм.