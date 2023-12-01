11:36 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Появился потенциальный застройщик ЖК «Ленинградский» в Хабаровске
Для достройки ЖК «Ленинградский» продолжают искать застройщика.
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По последним данным, такая компания нашлась. Потенциальный застройщик получит частичное финансирование на достройку дома в сумме 730 миллионов рублей и компенсационный участок.
Напомним, вопрос по достройке проблемного дома буквально завис. Причиной тому стали нарушения в работе предыдущего застройщика — ООО «Лидер». Ранее дольщикам предлагали организовать ЖСК и буквально самостоятельно достроить дом. Однако вариант не нашел поддержки, так как у большинства покупателей и так уходит много денег на оплату ипотек за несуществующие квартиры.