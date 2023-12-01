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12:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Хоценко выделил на достройку катка в Омской области 29 млн рублей

Деньги пойдут на завершение хоккейного корта в Таврическом.

Источник: Омскпортал

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко на достройку хоккейного корта в Таврическом район облбюджет готов выделить 29 млн рублей. Сейчас готовность объекта составляет 70%. Общая стоимость объекта с искусственным льдом составляет 85 млн рублей. Из них софинансирование областного бюджета составляет 29 млн рублей, местного бюджета — 56 млн рублей.

— Уже проведены работы по устройству основания, смонтированы металлоконструкции и тент. Ведутся работы по монтажу сэндвич-панелей, натяжению внутреннего тента, укладке утеплителя. Выполнено устройство инженерных систем, а также подпорной стенки ледового поля по периметру хоккейной коробки. Ведутся работы по устройству электрооборудования, — рассказали в областном правительстве.

В декабре строители ждут поставку бортов для хоккейного корта.

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