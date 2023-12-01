15:52 (мск), источник: dostup1.ru
В Челябинске троллейбус № 10 изменит свой маршрут до 17 декабря
В Челябинске троллейбус № 10 изменит свой маршрут до вечера 17 декабря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Сообщается, что это связано с ремонтными работами на тепловых сетях.
«С 8 утра 4 декабря до 20 часов 17 декабря закрывается движение троллейбусов по Новороссийской — от улицы Гагарина до улицы 5-я Электровозная», — информирует городская администрация.
Троллейбус № 10 направят от парка имени Гагарина до разворотного кольца у озера Смолино.
На этот период горожанам предлагают пользоваться автобусами № 27 и 33, для экономии — пересадочным билетом стоимостью 28 рублей по транспортной карте.
Ранее сообщалось, что по улице Новороссийская (Ленинский район) ограничат также движение автомобильного транспорта — в связи с очередным этапом капитального ремонта участка теплотрассы, с 8 часов 4 декабря до 20 часов 15 декабря в районе дома № 105-А (по правой полосе).