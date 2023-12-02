Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро на выходные 2 и 3 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 2 и 3 декабря 2023, субботу и воскресенье.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 2 и 3 декабря 2023, субботу и воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,11 рубля, 1 евро — 3,3985 BYN, 100 российских рублей — 3,5117 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 1 декабря 2023, были аналогичны. А вот на четверг, 30 ноября, были установлены на следующем уровне: 1 доллар США равен 3,1145 рубля, 1 евро — 3,4176 BYN, 100 российских рублей — 3,4994 белорусского рубля.