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00:28 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро на выходные 2 и 3 декабря 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 2 и 3 декабря 2023 — первые выходные зимы.

ЦБ: $ 89.7619   +1.18 € 97.9126   +1.03 ММВБ: $ 90.4075   +0.95 € 97.9525   +0.55
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 2 и 3 декабря 2023, субботу и воскресенье.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 2 и 3 декабря 2023, субботу и воскресенье, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,11 рубля, 1 евро — 3,3985 BYN, 100 российских рублей — 3,5117 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 1 декабря 2023, были аналогичны. А вот на четверг, 30 ноября, были установлены на следующем уровне: 1 доллар США равен 3,1145 рубля, 1 евро — 3,4176 BYN, 100 российских рублей — 3,4994 белорусского рубля.

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