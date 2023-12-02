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12:51 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Названа точная сумма, которую власти Кубани выделили для пострадавших от непогоды

Единовременную материальную и финансовую помощь в размере 38 млн рублей на материальную помощь пострадавшим от недавнего разгула стихии выделили из резервного фонда администрации Краснодарского края.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

— Горячему Ключу выделили более 15,1 млн рублей;

— Славянскому району — почти 3 млн рублей;

— Ейскому району — более 20,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, комиссии по оценке ущерба уже завершают работу в муниципалитетах региона.

Пострадавшим от непогоды выплатят единовременно по 10 тысяч рублей, при частичной утрате имущества — по 50 тысяч рублей, при полной утрате имущества — по 100 тысяч рублей.

Напомним, проливные дожди 24 ноября подтопили придомовые территории и домовладения в отдельных районах края — в некоторых муниципалитетах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков, сильный шторм обрушился на Черноморское побережье.

Всего в разных муниципалитетах края было подтоплено 438 придворовых территорий, из них в 276 домов заходила вода, которая в настоящее время везде откачана. Для ликвидации последствий ЧС привлекали более 330 человек и 110 единиц техники.

Климатологи нагнали жути, заявив о затоплении Кубани древним Сарматским морем.

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