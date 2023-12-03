12:47 (мск), источник: Копейский рабочий
Авиакомпания S7 отменит рейсы в Челябинск
S7 Airlines объявила, что с 15 января продажа билетов на прямые рейсы станет недоступна.
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Теперь улететь из Санкт-Петербурга и Москвы в Челябинск прямым рейсом не получится. Пока что билеты в продаже есть на даты до 14 января следующего года.
«С 15 января продажа билетов на прямой рейс в Челябинск невозможна», — сообщают в авиакомпании.
Начиная с 15 января добраться и обратно, например в Москву, авиакомпания предлагает с пересадкой в Новосибирске. Отметим, что рейсы в аэропорт Екатеринбурга не отменятся.