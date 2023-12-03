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14:10 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь получит 34 миллиона на развитие газовых заправок

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры в 34,2 млн рублей получит Севастополь. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«Субсидии будут направлены семи регионам. Это Республика Татарстан, Кемеровская, Омская, Самарская, Свердловская и Ярославская области, а также город Севастополь», — говорится в документе, размещенном на сайте правительства РФ.

Средства предоставят организациям и индивидуальным предпринимателям «на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, легкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники».

Всего на развитие газозаправочной инфраструктуры в семь регионов будет перераспределено более 300 млн рублей.

«Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведется в рамках государственной программы “Развитие энергетики”», — уточняется в документе.

Как отметили в правительстве, компримированный природный газ — один из самых экологичных видов топлива, который позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

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