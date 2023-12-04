00:25 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Нацбанк Беларуси резко повысил курс доллара и курс евро на 4 декабря 2023
Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 4 декабря 2023, понедельник.
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Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 4 декабря 2023, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 4 декабря 2023, понедельник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1384 рубля, 1 евро — 3,4204 BYN, 100 российских рублей — 3,5015 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на пятницу, 1 декабря 2023, а также на 2 и 3 декабря 2023, субботу и воскресенье, выглядели следующим образом: 1 доллар США равен 3,11 рубля, 1 евро — 3,3985 BYN, 100 российских рублей — 3,5117 белорусского рубля. То есть курсы доллара и евро заметно выросли, а рубль РФ несколько упал.