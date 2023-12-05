5 декабря, источник: АиФ Челябинск
Залоговый бизнес-центр выставили на продажу в Челябинске
Здание крупного бизнес-центра на Северо-западе выставили на продажу в Челябинске. Имущество реализуют, чтобы рассчитаться с долгами.
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Информация появилась на популярном сайте объявлений.
Речь о 18-этажном здании на первой линии улицы Молодогвардейцев, в котором расположен бизнес-центр Grand Vera. Реализует его Центральное агентство залогового имущества.
На продажу выставлены сам бизнес-центр площадью 19 696 квадратных метров, движимое имущество и два земельных участка площадью 2178 и 1898 квадратных метров, которые находятся в собственности.
«Текущее использование — административное здание с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой», — говорится в объявлении.
Цена объекта будет падать каждую неделю. В настоящее время его продают за 451 млн рублей. Если покупатель не найдётся, к 18 декабря стоимость снизят до 437,2 млн рублей. Добавим, что, по данным Ura.ru, в мае за здание просили 511 млн рублей.