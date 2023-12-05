5 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусов предупредили про сбои в работе банковских карт 11 декабря
Карточки некоторых банков могут не работать 11 декабря в Беларуси.
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Белорусам сказали про сбои в работе банковских карт 11 декабря 2023 года. Подробности сообщили в пресс-службе Банковского процессингового центра.
В организации проинформировали, что 11 декабря, в понедельник, будут проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра. Предполагается, что в период с 03.00 до 06.00 часов возможны перерывы в обслуживании держателей карт банков, которые пользуются услугами Банковского процессингового центра. Также возможны перерывы в банкоматах, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра.