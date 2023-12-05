5 декабря, источник: Городской репортер
В Ростовской области продолжают дорожать яйца
В Ростовской области в ноябре на 20 рублей подорожали яйца.
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Об этом сообщает Ростовстат. В ноябре куриные яйца в Ростове стали на 20 рублей дороже, чем в октябре. Если в октябре десяток яиц стоил в среднем порядка 94,53 рубля, то в конце ноября — 114,72 рубля.
Заметнее всего подорожали яйца в Шахтах и Сальске. В Шахтах десяток яиц стоит 116,12 рубля, в Сальске — 118,42 рубля.