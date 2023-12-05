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5 декабря, источник: Татарстан 24

В Казани ожидается повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 рублей

Об этом стало известно на брифинге в Кабмине.

Источник: Татарстан 24

Стоимость проезда в общественном транспорте столицы Татарстана может подорожать. Предварительная оценка: 42 рубля за билет при оплате наличными и 38 рублей — по карте. Такое заявление сделал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев во время выступления на брифинге в Кабмине.

Проект документа, в котором прописан пункт о повышении платы на проезд, ведомство рассмотрит 8 декабря. Также Груничев отметил, что озвученные суммы — это не точная оценка, а лишь один из возможных вариантов.

Ранее мы писали, что в Казани на Московской улице из-за сугробов возле остановки затруднено движение транспорта. Водитель одного из городских автобусов пожаловался на эту ситуацию.

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