5 декабря, источник: Татарстан 24
В Казани ожидается повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 рублей
Об этом стало известно на брифинге в Кабмине.
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Стоимость проезда в общественном транспорте столицы Татарстана может подорожать. Предварительная оценка: 42 рубля за билет при оплате наличными и 38 рублей — по карте. Такое заявление сделал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев во время выступления на брифинге в Кабмине.
Проект документа, в котором прописан пункт о повышении платы на проезд, ведомство рассмотрит 8 декабря. Также Груничев отметил, что озвученные суммы — это не точная оценка, а лишь один из возможных вариантов.
Ранее мы писали, что в Казани на Московской улице из-за сугробов возле остановки затруднено движение транспорта. Водитель одного из городских автобусов пожаловался на эту ситуацию.