5 декабря, источник: АиФ Волгоград
В Волгограде раскрыли данные о расходах на содержание чиновников в регионе
Больше всего тратится на представителей власти в Волгограде — 1,35 млрд рублей, на втором месте чиновники Волжского.
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Постановление администрации Волгоградской области, в приложении к которому раскрыли данные о расходах на содержание чиновников всех уровней в регионе, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Из него следует, что больше всего тратится на представителей власти в Волгограде — 1 млрд 356 млн 751 тыс. руб. На втором месте чиновники Волжского — 440 млн 920 тыс. руб. На третьем — Камышина, где на их содержание выделяется 142 млн 594 тыс. руб. На четвертом — Михайловки с расходами в 110 млн 510 тыс. руб. Пятое и шестое поделили Урюпинск и Фролово — и в том, и в другом городе власть обходится налогоплательщикам в 50 млн 659 тыс. руб.
Из районных чиновников самые дорогие — калачевские, среднеахтубинские и городищенские, по 71 млн 598 тыс. руб. Далее следуют работники администраций Жирновского, Палласовского и Камышинского районов, по 65 млн 632 тыс. руб. На третьем месте теснятся чиновники Иловлинского, Еланского, Котельниковского, Котовского, Ленинского, Николаевского, Новоаннинского, Ссветлоярского и Суровикинского районов — по 53 млн 700 тыс. руб. Ранее сообщалось, что волгоградские семьи получат дополнительную поддержку в 2024 году.