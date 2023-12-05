Минэкономики отмечает рост уровня благосостояния белорусов

Первое доказательство — структура расходов домашних хозяйств. Отмечается, что в 1992 году на покупку товаров и оплату услуг приходилось в 9 раз больше расходов, чем на сбережения. В 2022 году это соотношение уже иное — 6,4 к 1.
Вторая позитивная тенденция — снижение доли товаров первой необходимости в пользу медицинских, образовательных и иных услуг. Если в 1992 году на продовольствие тратилось порядка половины всех расходов домохозяйств, то в 2022 году — менее 40%.
Улучшилась и структура питания. За последние 30 лет белорусы стали потреблять больше фруктов и ягод (в 2,5 раза), овощей (в 2,2 раза), рыбы (в 2 раза), мяса (в 1,3 раза).
«Рост уровня благосостояния позволил обеспечить не только первоочередные нужды граждан. Для наших людей перестал быть роскошью автомобиль: обеспеченность легковыми авто увеличилась более чем в 5 раз. Успешно решался квартирный вопрос: количество квадратных метров в расчете на одного жителя выросло в 1,6 раза», — отметили в Минэкономики.