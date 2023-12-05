Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: НИА Кубань

15 тысяч рублей на школьников планируется выплачивать кубанцам к учебному году

Соответствующий законопроект внесли в проект федерального закона «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года».

Источник: Администрация Краснодарского края

Планируется, что на детей в возрасте 6−18 лет будут выплачивать по 15 тысяч рублей. Средства можно будет направить на сбор ребенка в школу.

1 февраля эта сумма подлежит индексации исходя из размера инфляции за прошлый год. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

Отмечается, что проект ФЗ будет концептуально переработан.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикаобразование