5 декабря, источник: НИА Кубань
15 тысяч рублей на школьников планируется выплачивать кубанцам к учебному году
Соответствующий законопроект внесли в проект федерального закона «О ежегодной денежной выплате в связи с началом учебного года».
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Планируется, что на детей в возрасте 6−18 лет будут выплачивать по 15 тысяч рублей. Средства можно будет направить на сбор ребенка в школу.
1 февраля эта сумма подлежит индексации исходя из размера инфляции за прошлый год. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.
Отмечается, что проект ФЗ будет концептуально переработан.