По словам Талгата Ластаева, сегодня этот вопрос обсуждают с представителями иностранных авиакомпаний. «Вы знаете, что переговоры — это сложно прогнозируемый процесс, но могу сказать однозначно, что интерес к нашему рынку авиаперевозок со стороны международных игроков сейчас определенно есть», — сказал вице-министр транспорта. На уточняющий вопрос о том, авиаперевозчик из какой страны будет летать в Казахстане, он ответил: «Из Юго-Восточной Азии». «Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Потому что на это влияет очень много факторов», — добавил Талгат Ластаев. О том, что в Казахстане может появиться новая авиакомпания, стало известно в июне 2023 года. По словам Марата Карабаева, который тогда был министром индустрии и инфраструктурного развития, а ныне руководит Министерством транспорта, авиакомпания будет осуществлять рейсы внутри страны.