В Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублей

Как отметила вице-премьер республики — министр финансов Крыма Ирина Кивико, скорректированный ко второму чтению крымский бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.
Ко второму чтению в проекте бюджета уточнены объемы налоговых и неналоговых доходов, безвозмездные поступления приведены в соответствие с законом о федеральном бюджете, расходы откорректированы для решения социально значимых вопросов, добавила Кивико.
В результате внесенных поправок в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы — 201,7 млрд рублей, дефицит — 2,1 млрд рублей.
Источники покрытия дефицита: бюджетные кредиты в размере 425 млн рублей, остатки на едином счете бюджета — 1,6 млрд рублей, а также реализация акций и иных форм участия в капитале.
В 2025 году доходы прогнозируются в объеме 206,4 млрд рублей, расходы — 210 млрд рублей, дефицит — 3,7 млрд рублей.
В 2026 году доходы составят 203,9 млрд рублей, расходы — 207,4 млрд рублей, дефицит — 3,5 млрд рублей.
Вице-премьер Крыма уточнила, что в целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 — ежегодно на 1,6 млрд рублей.
Также в сторону увеличения скорректирован прогноз по поступлениям налога на доходы физлиц. В ближайшие три года по этому виду налога в бюджет Крыма поступит 1,6 млрд рублей. Кроме того, в итоговом проекте бюджета увеличены доходы от уплаты акцизов на алкоголь (470 млн рублей в течение трех лет) и нефтепродукты (суммарно более 2 млрд рублей в 2024—2026 годах).