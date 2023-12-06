6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар и евро продолжают расти в цене
МИНСК, 6 дек — Sputnik. Белорусский рубль подешевел в сравнении с долларом, евро и китайским юанем в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.
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Американская валюта несколько раз сдавала свои позиции на прошлой неделе, зато на текущей она ежедневно прирастает в цене. По состоянию на 10:32 один доллар стоил 3, 2224 белорусских рубля, тем самым прибавив 1,1% к предыдущей цене.
Евро «пропустил» торги в понедельник, но уже во вторник вслед за долларом подорожал на более чем одну копейку. Эта тенденция сохраняется и в среду. По состоянию на 10:17 цена евро оставила 3, 4650 белорусских рубля.
Китайский юань тоже укрепил свои позиции на открытии торгов: десять юаней оценивались в 4, 4983 белорусских рубля.
На фоне роста иностранной валюты российский рубль продолжает дешеветь. По состоянию на 10:35 за сто российских рублей на бирже просили 3, 4693 белорусских рубля.
Что в обменниках
Российскую валюту банки покупают по 3,46 белорусских рубля, продают — по 3,45. Доллар в среднем реализуется обменниками за 3,22 белорусских рубля, приобретают его за 3,21. Евро в среднем продают за 3,48 белорусских рубля, сдать валюту можно за 3,47. Китайский юань банки покупают по 4,53 белорусских рубля, продают по 4,55.