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6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Доллар и евро продолжают расти в цене

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Белорусский рубль подешевел в сравнении с долларом, евро и китайским юанем в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

ЦБ: $ 92.7826   +1.20 € 100.1353   +1.00 ММВБ: $ 92.8200   +0.55 € 100.1525   +0.17
Источник: Sputnik.by

Американская валюта несколько раз сдавала свои позиции на прошлой неделе, зато на текущей она ежедневно прирастает в цене. По состоянию на 10:32 один доллар стоил 3, 2224 белорусских рубля, тем самым прибавив 1,1% к предыдущей цене.

Евро «пропустил» торги в понедельник, но уже во вторник вслед за долларом подорожал на более чем одну копейку. Эта тенденция сохраняется и в среду. По состоянию на 10:17 цена евро оставила 3, 4650 белорусских рубля.

Китайский юань тоже укрепил свои позиции на открытии торгов: десять юаней оценивались в 4, 4983 белорусских рубля.

На фоне роста иностранной валюты российский рубль продолжает дешеветь. По состоянию на 10:35 за сто российских рублей на бирже просили 3, 4693 белорусских рубля.

Что в обменниках

Российскую валюту банки покупают по 3,46 белорусских рубля, продают — по 3,45. Доллар в среднем реализуется обменниками за 3,22 белорусских рубля, приобретают его за 3,21. Евро в среднем продают за 3,48 белорусских рубля, сдать валюту можно за 3,47. Китайский юань банки покупают по 4,53 белорусских рубля, продают по 4,55.

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