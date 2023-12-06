АБР выделит $100 млн на поддержку малых и средних предприятий в Узбекистане

Азиатский банк развития одобрил заем в размере $100 млн для поддержки малых и средних предприятий (МСП) в Узбекистане и стимулирования экономического роста в стране. Об этом UzNews.uz сообщили в представительстве банка.
Программа развития малых и средних предприятий АБР поможет укрепить среду деятельности для МСП, чтобы стимулировать экономический рост, основанный на развитии частного сектора, а также повысить их устойчивость к будущим экономическим потрясениям.
Это вторая подпрограмма в рамках программы, и она основывается на политических, регуляторных и институциональных реформах, реализованных правительством в рамках первой подпрограммы.
«Программа позволяет проводить систематические реформы, чему способствует продолжающаяся поддержка АБР малым и средним предприятиям в Узбекистане. Поскольку страна продолжает реализацию ключевых структурных реформ для перехода от государственной экономики к рыночной экономике с осмотрительной общей макроэкономической позицией, МСП будут играть значительную роль в ускорении диверсифицированного экономического роста, производительности и формальной занятости с добавленной стоимостью», — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.
Программа АБР окажет поддержку правительству Узбекистана в комплексном решении основных проблем, с которыми сталкиваются МСП с точки зрения доступа к финансированию.
Отмечается, что она поможет упростить регуляторное и административное бремя, которое увеличивает стоимость ведения бизнеса и непропорционально влияет на женский бизнес. Это поможет повысить торговую конкурентоспособность МСП за счет диверсификации экспортной продукции и рынков, а также повышения производительности благодаря цифровизации.
Также это будет поддерживать развитие навыков, отвечающих требованиям рынка, особенно женщин и молодежи, чтобы повысить их возможности трудоустройства.
«Меры, реализуемые в рамках программы, будут стимулировать рост и формализацию МСП и в свою очередь будут способствовать расширению налоговой базы и мобилизации внутренних ресурсов», — сказала главный специалист АБР по развитию частного сектора Приянка Соуд.