Стала известна средняя зарплата в Башкирии

Как отметили в Башстате, средняя заработная плата в январе-сентябре 2023 года на 15,7 процента выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
При этом реальная начисленная заработная плата выросла в регионе на 11,8 процента.
Ранее статистики Башкирии сообщили об увеличении денежных доходов на душу населения.
Как сообщал ранее «Башинформ», среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.