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6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Башкирии упали цены на картофель

В Башкирии подешевел ряд продуктов.

В Башкирии подешевел картофель. С начала года килограмм овоща уменьшился в цене на 24,4%. Теперь картошку можно купить за 21,81 рубль.

Также заметно подешевела гречневая крупа. Ее стоимость опустилась на 22,6%, до 56,59 рубля. Тройку замыкает лук. За килограмм овоща теперь просят 25,25 рублей, что на 14,9% меньше, чем было в январе 2023 года.

По словам аналитиков, цены упали и на пшеничную муку (-9,5%, 40,68 рубля) с макаронными изделиями (-5,7%, 74,38 рубля).

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