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6 декабря, источник: СуперОмск

Названа новая дата завершения строительства главного корпуса ОмГУ

В среду, 6 декабря 2023 года, на официальном сайте ОмГУ появилась информация о ходе возведения объекта-долгостроя, которым стал будущий главный корпус университета.

В публикации фигурирует новая дата завершения строительно-монтажных работ — 31 марта 2024 года.

Также указывается, что на протяжении 2022 и прошедшего периода 2023 года в завершение строительства учебного корпуса вложено порядка 286 миллионов рублей.

«В перечне основных работ, выполненных в 2022—2023 гг.: обустройство кровли; установка системы вентиляции и кондиционирования; монтаж инженерных сетей, включая сети передачи данных, противопожарную систему, монтаж специальных огнеупорных отсечек; оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием», — поясняют в вузе, уточняя, что в настоящий момент приоритетом является сдача смонтированной противопожарной системы профильным службам.

Напомним, возведение учебного корпуса в районе улицы Фрунзе стартовало в 2006 году. Летом 2023 года на объекте побывал на тот момент врио главы региона Виталий Хоценко, который поставил задачу ввести объект в эксплуатацию в пределах первого квартала 2024 года.

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