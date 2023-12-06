Названа новая дата завершения строительства главного корпуса ОмГУ

В публикации фигурирует новая дата завершения строительно-монтажных работ — 31 марта 2024 года.
Также указывается, что на протяжении 2022 и прошедшего периода 2023 года в завершение строительства учебного корпуса вложено порядка 286 миллионов рублей.
«В перечне основных работ, выполненных в 2022—2023 гг.: обустройство кровли; установка системы вентиляции и кондиционирования; монтаж инженерных сетей, включая сети передачи данных, противопожарную систему, монтаж специальных огнеупорных отсечек; оснащение аудиторий мультимедийным оборудованием», — поясняют в вузе, уточняя, что в настоящий момент приоритетом является сдача смонтированной противопожарной системы профильным службам.
Напомним, возведение учебного корпуса в районе улицы Фрунзе стартовало в 2006 году. Летом 2023 года на объекте побывал на тот момент врио главы региона Виталий Хоценко, который поставил задачу ввести объект в эксплуатацию в пределах первого квартала 2024 года.