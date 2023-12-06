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6 декабря, источник: АиФ Новосибирск

Сдачу четвертого моста в Новосибирске сдвинули на конец 2024 года

Генеральный директор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин принял участие в пресс-конференции.

Источник: ГК "ВИС"

В Новосибирске сдачу четвертого моста через Обь сдвинули на конец 2024 года.

Об этом в ходе пресс-конференции журналистам рассказал генеральный директор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин. Изначально крупный транспортный объект планировали ввести в эксплуатацию в декабре 2023 года.

«Ожидаем окончательный ввод моста в четвертом квартале 2024 года. Перенос сроков связан с объективными причинами», — уточнил Юдин.

Среди причин он указал пандемию, санкционное давление, турбулентность. По словам Юдина, сейчас на объекте работают 550 человек.

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