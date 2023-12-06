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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Минниханов запретил отключать Нацбанк Татарстана от электроэнергии

Всего в перечень вошли свыше 900 организаций.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Отделение «Национального банка по Татарстану Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ» внесли в список объектов, которые нельзя отключать от электричества. Соответствующее распоряжение подписано главой республики Рустамом Миннихановым.

В перечень объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии, вошли свыше 900 организаций. В том числе здания регионального Нацбанка по адресам: улица Баумана, 37 и улица Братьев Касимовых, 45.

К ним также относятся здания органов власти, медучреждения, здания исполкомов и организации связи. Их отключение от электричества может повлечь экономические, экологические и социальные последствия.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в открытии нового здания Буинского театра.

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