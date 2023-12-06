6 декабря, источник: Комсомольская правда
Минниханов запретил отключать Нацбанк Татарстана от электроэнергии
Всего в перечень вошли свыше 900 организаций.
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Отделение «Национального банка по Татарстану Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ» внесли в список объектов, которые нельзя отключать от электричества. Соответствующее распоряжение подписано главой республики Рустамом Миннихановым.
В перечень объектов, которые нельзя отключать от электроэнергии, вошли свыше 900 организаций. В том числе здания регионального Нацбанка по адресам: улица Баумана, 37 и улица Братьев Касимовых, 45.
К ним также относятся здания органов власти, медучреждения, здания исполкомов и организации связи. Их отключение от электричества может повлечь экономические, экологические и социальные последствия.
Ранее Рустам Минниханов принял участие в открытии нового здания Буинского театра.