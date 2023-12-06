6 декабря, источник: Комсомольская правда
В 2024 году в Челябинской области увеличат размер пособий
С 1 января на Южном Урале вырастут пособия, которые зависят от прожиточного минимума.
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С 1 января 2024 года в Челябинской области пересмотрят выплаты по линии Соцфонда, которые зависят от прожиточного минимума. Об этом в эфире в Центра управления регионом рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
— Прожиточный минимум ежегодно утверждается правительством Челябинской области. Его величина необходима для расчета многих пособий и социальных выплат Соцфонда, а также используется в качестве критерия нуждаемости при их назначении, — объяснил Шаронов.
Например, с 1 января подрастет размер единого пособия (в том числе и у тех, кто его получает: это произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно). В 2024 году размер единого пособия на детей будет составлять от 7353 до 14706 рублей. Вырастет размер единого пособия для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности и будет составлять от 7782 до 15564 рублей.
С 1 февраля 2024 году подрастет величина материнского капитала. В 2024 году индексация прогнозируется на уровне 7,5%. Кроме того, с 1 февраля 2024 традиционно подрастут выплаты, которые зависят от величины МРОТ. Такая индексация производится ежегодно.